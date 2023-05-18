В Туле на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина произошло ДТП с участием трех автомобилей

В Туле на пересечении улицы Первомайской и проспекта Ленина утром 18 мая произошло массовое ДТП. Там примерно в 8:30 столкнулись автомобили Lada, Renault и Kia.

В связи с этим от пересечении улицы Агеева и проспекта Ленина до места аварии образовалась серьезная пробка, так как автомобили перекрыли все три полосы движения в направлении к центру города.

По предварительной информации, в ДТП никто не пострадал.