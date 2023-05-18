С 21 мая на участке улицы Тульского Рабочего Полка в Туле временно введут одностороннее движение Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на участке улицы Тульского Рабочего Полк от улицы Зои Космодемьянской до Дмитрия Ульянова изменится схема движения. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в связи с проведением ремонта дороги методом холодного ресайклинга с 21 мая на данном участке дороги будет организованно одностороннее движение.

21 мая будет выполнено фрезерование дорожного полотна на правой полосе, 22 мая – укладка АГБС и выравнивающего слоя. С 23 мая произойдет переход на левую полосу, 24 мая - укладка АГБС, а 25 мая - укладка выравнивающего слоя.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.