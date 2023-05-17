Жителя Тульской области оштрафовали за демонстрацию нацистской атрибутики у мемориала Ленину в Алексине Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Установлено, что 12 мая 2023 года в 13:45 обвиняемый, находясь вблизи дома № 2 по пл. Свободы в Алексине, у мемориала В.И. Ленина и Ф.Н. Федоровского, публично обнажил торс, на котором четко были видны татуировки со свастикой и иными изображениями нацисткой символики.

В результате суд признал алексинца виновным в публичной демонстрации нацистской атрибутики и по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ назначил ему штраф в размере 1000 рублей.