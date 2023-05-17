Кому в Туле отключат газ 18 мая Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Так, 18 мая с 10:00 до 17:00 без газа останутся жители дома №20 по улице Калинина, дома №4а по улице Баженова, дома №28 по улице Курковая, дома №8 по улице Шухова, дома №117 по улице Демидовская и дома №3а на Гарнизонном проезде в поселке Горелки.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.