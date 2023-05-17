С 6 июня в Туле на Щегловской засеке и улице Мосина ограничат остановку и стоянку транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле на пересечении Щегловской засеки и подъезда к домам 11 и 9 на Щегловском проезде, а также возле склада на улице Мосина, дом №8 ограничат остановку и стоянку транспортных средств. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, в целях исключения конфликтных точек между участниками дорожного движения ограничение вступит в силу 6 июня.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.