18 мая в Зареченском округе Тулы будет организована бесплатная раздача воды Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 8:00 18 мая до 8:00 19 мая будет прекращена подача холодной воды в домах №25, 30, 30а, 32 и 34 по улице Галкина, №1, 1а и 2 по улице М. Горького, №79 к.2 и 77 по улице Октябрьская, №5, 5а и 24 по улице Арсенальная, №31 по улице Литейная, №104 по улице Ствольная и №11 по улице Курковая.

Связано это с проведением плановых профилактических работ, которые пройдут на Упкинском водозаборе. После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

В связи с этим для граждан будет организована бесплатная раздача питьевой воды по следующим адресам:

- с 9:00 до 22:00 на улице М. Горького, дом №1г;

- с 9:00 до 22:00 на улице Максимовского, дом №4;

- с 9:00 до 22:00 на улице Литейная, дом №36.

Также будет организована раздача технической воды:

- улица Арсенальная 24 и улица Литейная 31 - с 9:00 до 22:00;

- улица Галкина 25/1 (возле торговых палаток) - с 10:00 до 12:00, с 15:00 до 17:00, с 19:00 до 21:00;

- площадка между домами №32 и №34 на улице Галкина - с 12:00 до 14:00, с 17:00 до 19:00.