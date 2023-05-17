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НовостиПроисшествия17 мая 2023 13:42

В Новомосковске безработный украл у собутыльника велосипед, джинсы и деньги

Игорь КОПЫТОВ
В Новомосковске безработный украл у собутыльника велосипед, джинсы и деньги

В Новомосковске безработный украл у собутыльника велосипед, джинсы и деньги

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Полиция уже задержала подозреваемогоВ Новомосковске после застолья со знакомым 48-летний местный житель лишился велосипеда, джинсов с банковскими картами в кармане и денег. Мужчина обратился за помощью в полицию.

Как установили полицейские, злоумышленником оказался безработный и ранее судимый его ровесник — представитель цыганского этноса. Он признался в преступлении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».