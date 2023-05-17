В Новомосковске безработный украл у собутыльника велосипед, джинсы и деньги Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Полиция уже задержала подозреваемогоВ Новомосковске после застолья со знакомым 48-летний местный житель лишился велосипеда, джинсов с банковскими картами в кармане и денег. Мужчина обратился за помощью в полицию.

Как установили полицейские, злоумышленником оказался безработный и ранее судимый его ровесник — представитель цыганского этноса. Он признался в преступлении.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».