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НовостиПроисшествия17 мая 2023 12:44

В Узловском районе 33-летний мужчина украл металлические ограды с кладбища

Сотрудники полиции задержали преступника
Михаил КОРЕНЮГИН
В Узловском районе 33-летний мужчина украл металлические ограды с кладбища

В Узловском районе 33-летний мужчина украл металлические ограды с кладбища

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Узловском районе с заявлением обратилась 63-летняя женщина. По предварительной информации, с места захоронения ее родственника совершена кража металлической ограды.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.