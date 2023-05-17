В Узловском районе 33-летний мужчина украл металлические ограды с кладбища Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Узловском районе с заявлением обратилась 63-летняя женщина. По предварительной информации, с места захоронения ее родственника совершена кража металлической ограды.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина, который после задержания признался в содеянном.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.