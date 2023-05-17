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НовостиОбщество17 мая 2023 12:19

В городе Донской Тульской области безнадзорная собака покусала четырехлетнюю девочку

Прокуратура внесла главе администрации представление
Михаил КОРЕНЮГИН
В городе Донской Тульской области безнадзорная собака покусала четырехлетнюю девочку

В городе Донской Тульской области безнадзорная собака покусала четырехлетнюю девочку

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вечером 4 мая 2023 года в парке отдыха «АкваДон» в Донском безнадзорная собака напала на четырехлетнюю девочку, которая гуляла со своей бабушкой. В связи с этим прокуратура города провела проверку.

Установлено, что вопреки требованиям законодательства администрация муниципального образования не приняла достаточные меры для регулирования деятельности по обращению с животными без владельцев.

В связи с этим прокуратура внесла главе администрации представление. Результаты рассмотрения представления находятся на контроле. Проверка продолжается.