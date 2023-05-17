В городе Донской Тульской области безнадзорная собака покусала четырехлетнюю девочку Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Вечером 4 мая 2023 года в парке отдыха «АкваДон» в Донском безнадзорная собака напала на четырехлетнюю девочку, которая гуляла со своей бабушкой. В связи с этим прокуратура города провела проверку.

Установлено, что вопреки требованиям законодательства администрация муниципального образования не приняла достаточные меры для регулирования деятельности по обращению с животными без владельцев.

В связи с этим прокуратура внесла главе администрации представление. Результаты рассмотрения представления находятся на контроле. Проверка продолжается.