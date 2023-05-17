Дуб из Малиновой засеки участвует от Тульской области на конкурсе «Российское дерево года-2023»

На конкурсе «Российское дерево года-2023» от Тульской области участвует дуб из Малиновой засеки Фото: материалы пресс-служб

В 2023 году от Тульской области в финале голосования федерального конкурса «Российское дерево года» участвует дуб черешчатый, произрастающий на территории ООПТ «Природный парк «Малиновая засека». Он встречает гостей пна поляне отдыха. По приблизительным оценкам специалистов, возраст дерева может достигать 200 лет. Высота дуба более 20 метров, а обхват ствола - 2 метра 65 сантиметров.

Ежегодный конкурс по выбору главного дерева страны проводится с 2017 года. В нем принимают участие удивительные деревья, произрастающие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием страны.

Туляки могут принять участие в выборе «Российского дерева года-2023», поддержав своим голосом дуб из «Малиновой засеки», который идет в списке кандидатов под № 25.