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НовостиОбщество17 мая 2023 11:14

Туляка за оскорбление чувств верующих осудили на 150 часов обязательных работ

Расследование уголовного дела завершено
Игорь КОПЫТОВ
Туляка за оскорбление чувств верующих осудили на 150 часов обязательных работ

Туляка за оскорбление чувств верующих осудили на 150 часов обязательных работ

Фото: соцсети

На скамье подсудимых оказался 41-летний мужчина из Привокзального округа Тулы, который с 26 августа по 10 ноября 2021 года смонтировал два видеоролика, в котором оскорблялись религиозные чувства верующих. После он разместил видеоролики в Сети, доступ к которой является открытым для просмотра неограниченным числом лиц.

В отношении туляка возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование завершено и рассмотрено судом. По ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) он приговорен к 150 часам обязательных работ.

По некоторым данным, он стал первым фигурантом по статье за оскорбление чувств верующих в Тульской области.