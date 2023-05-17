Туляка за оскорбление чувств верующих осудили на 150 часов обязательных работ Фото: соцсети

На скамье подсудимых оказался 41-летний мужчина из Привокзального округа Тулы, который с 26 августа по 10 ноября 2021 года смонтировал два видеоролика, в котором оскорблялись религиозные чувства верующих. После он разместил видеоролики в Сети, доступ к которой является открытым для просмотра неограниченным числом лиц.

В отношении туляка возбудили уголовное дело. В настоящее время расследование завершено и рассмотрено судом. По ч. 1 ст. 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий) он приговорен к 150 часам обязательных работ.

По некоторым данным, он стал первым фигурантом по статье за оскорбление чувств верующих в Тульской области.