В Тульской области спецслужбы задержали нелегальных оружейников Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудники ФСБ ликвидировали в Тульской области подпольную оружейную мастерскую. Спецоперация ФСБ проводилась в 44 регионах России. Изъято из незаконного оборота почти 400 единиц огнестрельного оружия, задержаны 165 человек, «накрыты» 40 незаконных мастерских.

Кроме пулеметов, автоматов и пистолетов у подпольных оружейников обнаружены переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», противотанковый ракетный комплекс «Фагот» и 2 ракеты для ПТРК «Конкурс» - ообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Также были изъяты 19 гранатометов и огнеметов, 5 противопехотных мин, 140 гранат, 59 килограммов пороха и тротила, 387 артиллерийских снарядов и больше 71 тысячи патронов.