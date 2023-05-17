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НовостиОбщество17 мая 2023 10:48

В Тульской области спецслужбы задержали нелегальных оружейников

Всего в ходе спецоперации в 44 регионах страны, в том числе и в нашем регионе
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области спецслужбы задержали нелегальных оружейников

В Тульской области спецслужбы задержали нелегальных оружейников

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудники ФСБ ликвидировали в Тульской области подпольную оружейную мастерскую. Спецоперация ФСБ проводилась в 44 регионах России. Изъято из незаконного оборота почти 400 единиц огнестрельного оружия, задержаны 165 человек, «накрыты» 40 незаконных мастерских.

Кроме пулеметов, автоматов и пистолетов у подпольных оружейников обнаружены переносной зенитный ракетный комплекс «Игла», противотанковый ракетный комплекс «Фагот» и 2 ракеты для ПТРК «Конкурс» - ообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

Также были изъяты 19 гранатометов и огнеметов, 5 противопехотных мин, 140 гранат, 59 килограммов пороха и тротила, 387 артиллерийских снарядов и больше 71 тысячи патронов.