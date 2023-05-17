В Туле сотрудники полиции задержали мошенника, который похитили у пожилых граждан 2,5 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отделения полиции по Тульской области обращались пожилые граждане региона в возрасте от 73 до 89 лет. Им на телефон поступали звонки о том, что их родственники становились виновниками дорожно-транспортных происшествий, и для незамедлительного урегулирования возникшей ситуации необходимо заплатить некую сумму денег. Потерпевшие, не раздумывая, соглашались, после чего к ним подъезжал молодой человек и забирал деньги. В общей сумме было похищено 2 миллиона 550 тысяч рублей.

Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался ранее судимый 25-летний житель Тулы.

В данный момент возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ (Мошенничество). Также полицейские выясняют причастность задержанного к совершению подобных преступлений на территории региона.