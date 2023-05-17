В Веневском районе Тульской области подросток на спортивном мотоцикле сбил маму с ребенком Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе на улице Спортивной поселка Метростроевский вечером 16 мая произошло ДТП. Там примерно в 20:00 спортивный мотоцикл сбил двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 12-летний мальчик, управляя кроссовым мотоциклом BSE Z1 HotRod Red, сбил 42-летнюю женщину и 4-летнюю девочку, которые переходили проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пострадавших пешеходов госпитализировали в больницу. На момент происшествия несовершеннолетний водитель кроссового мотоцикла находился в шлеме.