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НовостиПроисшествия17 мая 2023 9:38

В Алексине 39-летняя женщина напала с ножом на сотрудника полиции

Суд приговорил злоумышленницу к двум годам лишения свободы
Михаил КОРЕНЮГИН
В Алексине 39-летняя женщина напала с ножом на сотрудника полиции

В Алексине 39-летняя женщина напала с ножом на сотрудника полиции

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая в Алексине, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Установлено, что 1 февраля 2023 года сотрудникам ОВППСП МОМВД России «Алексинский» сообщили о буйном поведении соседки, проживающей по ул. Героев-Алексинцев. Прибыв на место, они пообщались с женщиной, а после предложили ей проследовать в дежурную часть для дачи объяснений. Злоумышленница под предлогом взять документы пошла в комнату, но вернулась с ножом, которым нанесла одному из сотрудников правоохранительных органов удар в область бедра.

Суд приговорил подсудимую к двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.