Фестивали Крапивы и «Пестрая Поляна» в этом году в Тульской области отменены Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Согласно официальному сообщению музея-усадьбы «Ясная Поляна», XX Фестиваль Крапивы и X Международный конкурс-фестиваль «Пестрая Поляна» будут перенесены на 2024 год «по ряду объективных причин». О том, что это за причины, не уточняется.

Проведение XX Фестиваля Крапивы было запланировано на 3 июня 2023 года в бывшем уездногом центре, связанном с жизнью и творчеством Льва Толстого - селе Крапивна Щекинского района. Программа фестиваля традиционно включала выступление музыкальных коллективов, ярмарку мастеров, мастер-классы по народным ремеслам, выставки и интерактивные мероприятия.

X Международный конкурс-фестиваль «Пестрая Поляна» планировалось провести 19–23 августа традиционно в самой Ясной Поляне. Это событие раз в два года собирает профессиональных мастеров лоскутного шитья из России и стран зарубежья. Также в рамках фестиваля проходят выставки, круглые столы, лекции и мастер-классы.