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НовостиСпорт17 мая 2023 8:51

Туляки стали лучшими на Всероссийских соревнованиях по велоспорту на треке, прошедших в городе оружейников

В заключительный день разыгрывались награды в спринте
Игорь КОПЫТОВ
Туляки стали лучшими на Всероссийских соревнованиях по велоспорту на треке, прошедших в городе оружейников

Туляки стали лучшими на Всероссийских соревнованиях по велоспорту на треке, прошедших в городе оружейников

Фото: материалы пресс-служб

Всего на старт соревнований вышли порядка 200 гонщиков из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Республики Адыгея, Донецкой Народной Республики и Иркутской области.

Так, в последний день состязаний среди девушек третье место заняла тульская гонщица Светлана Ростовцева. У юношей в этом виде программы первое место у Артема Зыбина.

Также в рамках региональных соревнований среди юношей и девушек 13-14 лет весь пьедестал подсчета в спринте заняли тульские велосипедисты. Первое место у Евы Линцовой и Матвея Козлова, второе у Дарьи Болясовой и Константина Гончара и третье у Валерии Гореловой и Ильи Михайлова.