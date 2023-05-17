Туляки стали лучшими на Всероссийских соревнованиях по велоспорту на треке, прошедших в городе оружейников Фото: материалы пресс-служб

Всего на старт соревнований вышли порядка 200 гонщиков из Санкт-Петербурга, Москвы и Московской области, Республики Адыгея, Донецкой Народной Республики и Иркутской области.

Так, в последний день состязаний среди девушек третье место заняла тульская гонщица Светлана Ростовцева. У юношей в этом виде программы первое место у Артема Зыбина.

Также в рамках региональных соревнований среди юношей и девушек 13-14 лет весь пьедестал подсчета в спринте заняли тульские велосипедисты. Первое место у Евы Линцовой и Матвея Козлова, второе у Дарьи Болясовой и Константина Гончара и третье у Валерии Гореловой и Ильи Михайлова.