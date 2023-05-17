17 мая в Тульской области проходит акция «Международный день детских телефонов доверия» Фото: Игорь КОПЫТОВ

Так, детский телефон доверия с номером 8-800-200-0122 был введен Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в сентябре 2010 года. Сйечас к нему подключено более 220 организаций в 85 субъектах РФ, деятельность которых позволяет осуществлять экстренную психологическую помощь детям, подросткам, их родителям и близким.

Консультанты «Детского телефона доверия» помогают находить приемлемый выход из трудной ситуации и учат брать на себя ответственность за принятые решения и действия.

В Тульской области в 2023 году акция проводится в рамках информационной компании «Вместе защитим наших детей», а координатором ее выступает Тульский областной центр молодежи.