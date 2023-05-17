Стало известно, как в Тульской области будут отмечать 200-летие Л.Н. Толстого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На данный момент в регионе ведется постоянная работа по сохранению и популяризации наследия Льва Толстого. Так, на базе восстановленной яснополянской школы Толстого действует Центр поддержки одарённых детей. Уже шесть лет в Тульской области проводится театральный фестиваль «Толстой».

Во взаимодействии с музеем-усадьбой «Ясная Поляна» обновляются толстовские места. В селе Крапивна отреставрированы восемь исторических объектов, открыто три новых музея, в том числе единственный в России Музей истории земского самоуправления. Завершается реставрация Никольского храмового комплекса. Отремонтирована дорога к селу Никольское-Вяземское, где находится родовое имение Толстых. В Музейном квартале в Туле открылся филиал «Ясной Поляны».

В планах — создание культурно-образовательного центра «Толстой» в корпусе факультета русской филологии ТГПУ им. Л.Н. Толстого. Сейчас здание нуждается в комплексном ремонте. Кроме того, реконструкция необходима и Тульскому историко-архитектурному музею, где в своё время располагалась аптека Крафта, которую постоянно посещала семья Толстых. Требуют внимания и отдаленные филиалы музея «Ясная Поляна».

Именно эти объекты предложено включить в профильные государственные программы Минкультуры и Минпросвещения России. Участники совещания утвердили проект плана мероприятий.