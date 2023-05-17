В Туле на улице Халтурина на четыре дня ограничат движение транспорта Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В связи проведением ремонтно-восстановительных работ трамвайных путей по ул. Коминтерна на участке от ул. Фрунзе до ул. Халтурина, в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств с 17 по 20 мая в период с 22:00 до 05:00 в данном месте.

В этот период движение проезжающих тут трамваев будет осуществляться по измененной схеме. Так, № 3 по улице Советской с Щегловской засеки поедет до кольца на М. Горького. № 9 - по Советской от стадиона «Металлург» до М. Горького, № 10 - по Демидовскому путепроводу от стадиона «Металлург» до М. Горького и № 14 - от пос. Менделеевский также до М. Горького.