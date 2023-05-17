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НовостиОбщество17 мая 2023 7:15

В Туле возведут еще три новых спортивных комплекса

Также в Туле продолжается капитальный ремонт объектов спортивной инфраструктуры
Игорь КОПЫТОВ
В Туле возведут еще три новых спортивных комплекса

В Туле возведут еще три новых спортивных комплекса

Фото: материалы пресс-служб

Касаемо новых сооружений, уже ведутся работы по созданию тренировочного крытого манежа на улице МОПРа в микрорайоне «Юго-Восточный». Готовность строительного объекта — порядка 60 процентов.

В ближайшие два года начнется возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Скуратово в поселке 2-й Западный.

Кроме того, по линии «Газпрома» в Туле строят спортивный комплекс с залом для игровых видов спорта и легкоатлетическим манежем. Новый объект появится на улице Санаторной.