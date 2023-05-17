В Туле возведут еще три новых спортивных комплекса Фото: материалы пресс-служб

Касаемо новых сооружений, уже ведутся работы по созданию тренировочного крытого манежа на улице МОПРа в микрорайоне «Юго-Восточный». Готовность строительного объекта — порядка 60 процентов.

В ближайшие два года начнется возведение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Скуратово в поселке 2-й Западный.

Кроме того, по линии «Газпрома» в Туле строят спортивный комплекс с залом для игровых видов спорта и легкоатлетическим манежем. Новый объект появится на улице Санаторной.