Тульский сетевик «Светофор» торговал просроченными молочными продуктами Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области установили, что информационная система мониторинга за оборотом товаров "Честный знак" содержит сведения о продаже просроченной молочной продукции. Всего с 1 сентября 2022 года посетители «Светофора» приобрели 4238 единиц молочной продукции с истекшим сроком годности.

На этом основании был подан иск в суд. Тот удовлетворил требования ведомства.

Деятельность ООО «Торгсервис 71» — юридическое лицо бренда магазина «Светофор» - по продаже испорченной продукции была признана незаконной и запрещена.