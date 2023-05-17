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НовостиПроисшествия17 мая 2023 6:35

В загородном отеле «Усадьба Александрово» в Кимовске сгорел ресторан

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Игорь КОПЫТОВ
В загородном отеле «Усадьба Александрово» в Кимовске сгорел ресторан

В загородном отеле «Усадьба Александрово» в Кимовске сгорел ресторан

Фото: соцсети

В ночь на 16 мая в загородном отеле «Усадьба Александрово» в Кимовском районе Тульской области случился сильный пожар: огонь полностью уничтожил банкетный зал ресторана.

На месте работали семь пожарных расчетов. С открытым огнем спасатели справились за 30 минут.

Пострадавших нет. Кроме самого ресторана, выгоревшего по всей площади, обгорели стены смежных зданий.

В самом отеле сообщают, что ресторан, банкетный зал и игровая временно не работают.