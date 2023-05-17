В загородном отеле «Усадьба Александрово» в Кимовске сгорел ресторан Фото: соцсети

В ночь на 16 мая в загородном отеле «Усадьба Александрово» в Кимовском районе Тульской области случился сильный пожар: огонь полностью уничтожил банкетный зал ресторана.

На месте работали семь пожарных расчетов. С открытым огнем спасатели справились за 30 минут.

Пострадавших нет. Кроме самого ресторана, выгоревшего по всей площади, обгорели стены смежных зданий.

В самом отеле сообщают, что ресторан, банкетный зал и игровая временно не работают.