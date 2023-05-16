В Алексине 36-летний мужчина до смерти избил своего знакомого Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отношении 36-летнего мужчины, проживающего в Алексине, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Установлено, что 13 мая 2023 года подозреваемый распивал спиртные напитки со своим 35-летним знакомым в одной из квартир по улице Баумана. В ходе возникшего словесного конфликта, злоумышленник нанес мужчине 5 ударов рукой в голову. Потерпевший скончался на месте происшествия от полученных травм.

В данный момент проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.