17 мая несколько жителей Пролетарского округа Тулы останутся без водоснабжения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Отключение произойдет с 10:00 и до окончания ремонта.

Так, воды не в домах №2 и 1-31 по улице Металлургов, №3, 5, 7, 4 и 8 по улице Аносова, №24, 25, 26, 30, 27 и 27а по улице Приупская, №1-7 по улице Бардина, №4, 8, 14, 18, 2а и 13\5 по улице М. Мазая и №4, 6 и 9 по улице Гайдара.

Сами ремонтно-восстановительные работы пройдут по адресу: улица Гайдара — улица Металлургов.

После окончания работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.