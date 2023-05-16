В Тульской области пройдет фестиваль «Идем в театр. Лев Толстой и Иван Тургенев в усадьбе М.А. Гартунг» Фото: материалы пресс-служб

В первый день запланированы экскурсия «История усадьбы Федяшево: владельцы», работа открытого микрофона на пруду. Завершит все спектакль «Азбука. Лев Толстой», поставленный студентами актерского факультета Школы-студии МХАТ. По окончанию — свободное общение со зрителями.

Впервые в этом году состоится познавательный и увлекательный пеший тур под руководством ученого-энтомолога, полевого натуралиста, методиста Тульского областного экзотариума Алексея Евсюнина по самым таинственным уголкам усадьбы Федяшево. Это своего рода небольшая, но настоящая научно-исследовательская экспедиция, во время которой гости узнают невероятные факты о растениях и животных, которых им посчастливится встретить во время прогулки.

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