В Плавском районе Тульской области ликвидировали несанкционированную свалку бытовых отходов Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Плавском районе прокуратура провела проверку исполнения законодательства об отходах производства и потребления на территории.

Установлено, что районе дома №4 по улице Парковая в послеке Октябрьский образовалась стихийная несанкционированная свалка бытовых отходов. Однако администрация муниципального образования не приняла никаких мер по её ликвидации.

В связи с этим с целью устранения выявленных нарушений главе администрации муниципального образования Плавского районе внесено представление, по результатам рассмотрения которого несанкционированная свалка ликвидирована.

Также должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения).