Безработный туляк обворовал сетевой магазина Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Сотрудники полиции в Туле установили подозреваемого в краже из магазина, расположенного по улице Арсенальная. За помощью в дежурную часть обратился сотрудник торговой точки, который рассказал, что из торгового зала совершена кража товаров различного наименования.

В ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, участковый уполномоченный полиции установил личность злоумышленника. Им оказался нигде не работающий ранее судимый 27-летний туляк.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.