В Туле парень обокрал при помощи смартфона пожилого собутыльника

После совместного распития алкогольных напитков со знакомым, у 55-летнего туляка пропали деньги с банковской карты - 150 тысяч рублей. Мужчина обратился за помощью в полицию.

В ходе проведения оперативных мероприятий правоохранителям удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. Им оказался 25-летний местный житель, который воспользовался банковским приложением, установленным на смартфоне потерпевшего, и перевел себе деньги.

Злоумышленник уже признался в содеянном. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.