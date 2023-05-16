Житель Тульской области, утроивший пожар, в котором погибла его мать, отправлен на принудительное лечение Фото: материалы пресс-служб

В ночь с 25 на 26 декабря 53-летний мужчина, проживающий в Ефремовском районе, находился у себя дома вместе со своей 85-летней матерью. По неосторожности обвиняемого тлеющая сигарета попала на предметы домашней обстановки, из-а чего загорелся дом.

В результате пожара пожилая женщина отравилась углекислым газом, поэтому не смогла покинуть горящее здания. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Сын погибшей страдает хроническим психическим расстройством в форме параноидальной шизофрении. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

С учетом позиции государственного обвинителя мужчина освобожден от уголовной ответственности за совершенные деяния и к нему применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа.