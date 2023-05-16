В Тульской области за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 169 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшую неделю, с 8 по 14 мая, с укусами клещей за медицинской помощью обратились 169 человек, 40 их них — дети. Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (42%), на территории садово-огородных товариществ (32%), при посещении лесов (6%) и других территорий (20%). Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего в этом году с начала мониторинга зарегистрировано 500 случаев присасывания клещей к людям, в том числе 138 случаев у детей. Факты укусов насекомых выявлены в Алексинском, Арсеньевском, Белевском, Богородицком, Веневском, Воловском, Дубенском, Ефремовском, Заокском, Кимовском, Киреевском, Куркинском, Новомосковском, Плавском, Суворовском, Тепло-Огаревском, Узловском, Чернском, Ясногорском и Щекинском районах, а также в Туле и Донском.

За период мониторинга исследовали 329 клещей, снятых с людей и взятых из природных биотопов. Общая инфицированность бореллиями составляет 9,7% (ниже среднемноголетнего уровня на 38%), а анаплазмой — 4,2% (ниже среднемноголетнего уровня на 6%). Случаев заболевания населения клещевым боррелиозом за 2023 год нет.