Тульская прокуратура восстановила незаконно уволенного с работы кассира паркового аттракциона Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура установила, что с 57-летней жительницей Тулы, работавшей с 16 ноября 2021 года в ГУ ТО «Тульские парки» в должности кассира отдела по эксплуатации аттракционно-игрового оборудования, был необоснованно расторгнут трудовой договор - работодателю стало известно об ее инвалидности.

В целях восстановления прав заявительницы прокуратура района обратилась в суд с исковым заявлением, по которому увольнение было признано незаконным.

Кассира обязаны восстановить на работе, а в ее пользу взыскать зарплату за время вынужденного прогула и компенсировать моральный вред в общей сумме более 120 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.