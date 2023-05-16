В Ясногорском районе задержали оптового торговца с 2 килограммами сильнодействующего наркотика Фото: материалы пресс-служб

В дежурную часть отдела МВД России по Ясногорскому району позвонил мужчина, который сообщил, что в лесополосе возле деревни Хотушь подозрительный молодой человек что-то ищет в густой траве. Выехавшие оперативники задержали подозреваемого. При личном досмотре полицейские обнаружили в рюкзаке полимерный пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Согласно заключению экспертов, это был мефедрон массой 2 килограмма.

Преступником оказался 19-летний житель Москвы, который приехал в Ясногорский район на такси из столицы за оставленной для него крупной партией наркотика. Далее он собирался продавать его через закладки.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.