Разбой по-тульски: в Селе Хрущево у мужчины отобрали кошелек и мобильник Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Жертвой злоумышленников стал 38-летний житель села Хрущево, у которого двое молодых людей отобрали мобильный телефон и кошелек, в котором находились банковские карты и документы.

В ходе проведения оперативных мероприятий полицейским удалось установить их личности и местонахождение. Разбойниками оказались нигде не работающие ранее неоднократно судимые мужчины 30 и 31 лет. Они задержаны и признались в содеянном.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».