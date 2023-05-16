Туляк нашел в лесу гриб со вкусом курицы и моркови Фото: соцсети

11 мая местный житель нашел в лесу в Тульской области необычный деликатесный гриб, который имеет вкус курицы и моркови.

Гриб «Куриное Мясо» - или по-научному трутовик серно-желтый - обычно можно встретить с мая до осени на остатках деревьев или на живых ослабленных деревьях лиственных пород.

Гриб является условно съедобным после минимальной термообработки, в нем нет токсинов ил яда. Однако в исключительных случаях может вызывать тошноту, диарею и недомогание. Специалисты советуют перед готовкой отваривать его в течение 30 минут. На своей же страничке в посте Виталий Тулин делится рецептом, как надо готовить необычную находку: мелко нарезать гриб и потушить с луком на медленном огне.