В Туле стартовал ХХI Международный фестиваль военного кино имени Юрия Озерова Фото: материалы пресс-служб

В этом году фестиваль посвящен 80-летию Курской битвы, которая стала одним из переломных моментов в Великой Отечественной войне. Юрий Озеров посвятил ей первый фильм своей знаменитой киноэпопеи «Освобождение» - «Огненная дуга».

Кинопоказы, творческие встречи и выступления артистов пройдут на 30 площадках, среди которых Тульский кремль, Музей обороны Тулы, Музей оружия, высшие учебные заведения региона, ДК, музеи, библиотеки и образовательные учреждения. В программе фестиваля более 80 фильмов, они будут представлены в номинациях: «Боевая десятка» (игровое кино), «Битва за жизнь» (документальное кино), «Соколенок» (детско-юношеское кино), «АКМ» (короткий метр), «Солдаты свободы» (ретроспективное кино).

Церемония закрытия состоится 20 мая в Городском концертном зале.