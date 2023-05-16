Судебные приставы на 90 суток закрыли пекарню из-за плесени на потолке в Суворовском районе Тульской области Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Суворовском районе судебные приставы закрыли частную пекарню в из-за санитарных нарушений - об этом сообщает пресс-служба региональное УФССП России по Тульской области.

При проверке Роспотребнадзора в пекарне были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований — потолки протекали, поражены колониями плесени, а полы и стены в помещении находились в неудовлетворительном состоянии. При этом частицы отделки потолка, пораженного плесенью, могли падать в выпечку при приготовлении.

Судебные приставы приостановили деятельность предприятия на 90 суток, за это время необходимо привести пекарню в порядок.