Тульский Роспотребнадзор подал пять исковых заявлений в суд на известные маркетплейсы Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сотрудниками регионального Роспотребнадзора были проверены популярные площадки — Яндекс-маркет, Ozon и Wildberries. В итоге были установлены ряд нарушений.

Так, в одном случае условия продажи товаров для физических лиц включают положения о невозможности отказаться (возвратить денежные средства) за приобретенные сертификаты.

В другом - в правилах использования сервиса ограничен способ оплаты заказа — только картой или системой СБП. В то время, как законом установлено право выбора потребителя способа оплаты — наличными денежными средствами либо безналичным платежом. Также условия подписки «Яндекс Плюс» содержат положение, в соответствии с которым не подлежит возврату сумма, оплаченная за подписки при досрочном отказе от нее.

В правилах пользования еще одной торговой площадкой указано, что компания оставляет за собой право на списание денежных средств, в том числе с удаленных из личных кабинетов пользователей карт. Однако поступать так могут только кредитные организации. Кроме того, здесь же установлен платный возврат товара. Указанное условие применяется маркетплейсом как при отказе от качественного товара, так и от товара с недостатками. А это противоречит законодательству.

По факту установленных нарушений ООО «Вайлдберриз», ООО «Интернет решения», ООО «Яндекс» управлением объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, а также подготовлены и направлены в суды 5 исковых заявлений о признании действий в отношении неопределенного круга лиц противоправными и прекращении таких действий.

Исковые заявления приняты судами к производству и находятся на рассмотрении - сообщили в ведомстве.