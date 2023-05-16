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НовостиОбщество16 мая 2023 7:24

К выходным в Тульской области погода достигнет июльских температурных значений

На улице будет солнечно, обойдется без осадков, а столбики термометров будут уверенно ползти вверх
Игорь КОПЫТОВ
К выходным в Тульской области погода достигнет июльских температурных значений

К выходным в Тульской области погода достигнет июльских температурных значений

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На текущей неделе в Тульской области, благодаря доминированию антициклона в Центральной России, синоптики предсказывают малую вероятность существенных осадков. Температура будет расти день ото дня, достигнув к пятнице значений в +26 градусов Цельсия. Такая теплая погода больше соответствует климатической норме июля, нежели мая.

Дальше придет холодный атмосферный фронт с ливнями и грозами, опустив температуру до +22 градусов.