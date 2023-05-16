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НовостиОбщество16 мая 2023 7:05

В Туле составили 8 протоколов на подростков в ходе профилактических рейдов по ТЦ и дворам

Были обнаружены административные правонарушения
Игорь КОПЫТОВ
В Туле составили 8 протоколов на подростков в ходе профилактических рейдов по ТЦ и дворам

В Туле составили 8 протоколов на подростков в ходе профилактических рейдов по ТЦ и дворам

Фото: материалы пресс-служб

В Туле начали проводить рейды по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков. Проверяются дворы, общественные пространства, торговые центры и детские площадки.

Несовершеннолетним раздали памятки о видах правонарушений и наказаний, летних программах, детском телефоне доверия, информация по профилактике травматизма и другие информационные материалы.

По итогам только первого рейда в Центральном округе на подростков и их родителей составили восемь административных протоколов.