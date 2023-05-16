В Туле составили 8 протоколов на подростков в ходе профилактических рейдов по ТЦ и дворам Фото: материалы пресс-служб

В Туле начали проводить рейды по профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков. Проверяются дворы, общественные пространства, торговые центры и детские площадки.

Несовершеннолетним раздали памятки о видах правонарушений и наказаний, летних программах, детском телефоне доверия, информация по профилактике травматизма и другие информационные материалы.

По итогам только первого рейда в Центральном округе на подростков и их родителей составили восемь административных протоколов.