28 нетрезвых водителей задержали на дорогах Тульской области за минувшую пятницу и выходные Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За минувшую пятницу и выходные дни сотрудниками ГИБДД по Тульской области установлены 28 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения.

При этом 10 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования, еще 3 к тому же не имели при себе водительских прав. Также без удостоверения, разрешающего садиться за руль оказались еще 6 нетрезвых водителей.

Напоминаем, что водителям, при управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет.