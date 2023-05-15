В ДТП в Веневском районе Тульской области пострадали три пассажира автомобиля Renault Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе на 195-ом километре автодороги М-4 «Дон» ночью 14 мая произошло ДТП. Там примерно в 01:00 столкнулись Renault Sandero Stepway и Scania AF 672840. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 54-летняя женщина, управляя автомобилем Renault, совершила попутное столкновение с транспортным средством Scania, за рулем которого находился 51-летний мужчина, после чего совершила наезд на металлическое барьерное ограждение слева по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пострадали пассажиры легкового автомобиля — 40-летний мужчина, 35-летняя женщина и 15-летняя девушка. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.