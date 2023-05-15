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НовостиПроисшествия15 мая 2023 14:23

В ДТП в Веневском районе Тульской области пострадали три пассажира автомобиля Renault

На 195-ом километре автодороги М-4 «Дон» столкнулись грузовой автомобиль и легковушка
Михаил КОРЕНЮГИН
В ДТП в Веневском районе Тульской области пострадали три пассажира автомобиля Renault

В ДТП в Веневском районе Тульской области пострадали три пассажира автомобиля Renault

Фото: материалы пресс-служб

В Веневском районе на 195-ом километре автодороги М-4 «Дон» ночью 14 мая произошло ДТП. Там примерно в 01:00 столкнулись Renault Sandero Stepway и Scania AF 672840. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Так, 54-летняя женщина, управляя автомобилем Renault, совершила попутное столкновение с транспортным средством Scania, за рулем которого находился 51-летний мужчина, после чего совершила наезд на металлическое барьерное ограждение слева по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пострадали пассажиры легкового автомобиля — 40-летний мужчина, 35-летняя женщина и 15-летняя девушка. Им оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.