В ДТП в Богородицском районе Тульской области погиб 17-летний юноша и пострадали 4 человека Фото: материалы пресс-служб

В Богородицком районе на улице Лесничество хутора Александринский ночью 14 мая произошло ДТП. Там примерено в 00:55 автомобиль «ВАЗ» совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- Не имеющий права управления транспортным средством 17-летний юноша, управляя автомобилем ВАЗ-21144, совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие - въездные ворота зерно тока, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП 17-летний юноша-пассажир погиб в больнице от полученных травм. Также водителя автомобиля и трех несовершеннолетний пассажиров - 15-летнего юношу и двух девушек 2006 и 2003 годов рождения - госпитализировали в больницу.