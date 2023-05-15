В Щекинском районе 17-летний парень, управляя питбайком, сбил двух несовершеннолетних девочек Фото: материалы пресс-служб

В Щекинском районе на улице Октябрьской поселка Первомайский вечером 13 мая произошло ДТП. Там примерно в 18:55 питбайк сбил двух несовершеннолетних девочек. Об этом сообщает тульская Госавтоинспекция.

Так, не имеющий права управления транспортным средством 17-летний юноша, управляя питбайком IRBIS, сбил двух девочек 2010 и 2011 годов рождения, которые пересекали проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости.

В результате ДТП пострадали все участники происшествия. Водителя и 11-летнюю девочку-пешехода госпитализировали в больницу, а 12-летней пострадавшей оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.