Во время пожара в городе Донской Тульской области погибла 74-летняя женщина Фото: материалы пресс-служб

15 мая в 10:59 в неэксплуатируемом сооружении на улице Первомайская в микрорайоне Северо-Задонск города Донской произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области.

Так, на происшествие приехали 5 человек и 2 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 5 минут, но после ликвидации пожара в доме было обнаружено тело 74-летней женщины.

В результате происшествия строение сгорело на площади 5 квадратных метров. В данный момент устанавливается причина возгорания.