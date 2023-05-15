По иску прокуратуры суд обязал администрацию Алексина провести паспортизацию дорог Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В декабре 2022 года прокуратура Алексина провела проверку исполнения законодательства о муниципальной собственности, в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности.

Установлено, что администрация города не провела паспортизацию 13 автомобильных дорог, включенных в перечень общего пользования. Данное мероприятие проводится в целях получения данных о дорогах, в том числе об их техническом состоянии для рационального планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и их содержанию.

В связи с этим с целью устранения выявленных нарушений главе администрации было внесено представление. По искам прокурора суд обязал орган местного самоуправления провести паспортизацию дорог до 1 июля 2024 года.