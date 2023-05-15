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НовостиОбщество15 мая 2023 13:07

По иску прокуратуры суд обязал администрацию Алексина провести паспортизацию дорог

Паспортизация необходима для получения информации о техническом состоянии дорог и планирования работ по их строительству
Михаил КОРЕНЮГИН
По иску прокуратуры суд обязал администрацию Алексина провести паспортизацию дорог

По иску прокуратуры суд обязал администрацию Алексина провести паспортизацию дорог

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В декабре 2022 года прокуратура Алексина провела проверку исполнения законодательства о муниципальной собственности, в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности.

Установлено, что администрация города не провела паспортизацию 13 автомобильных дорог, включенных в перечень общего пользования. Данное мероприятие проводится в целях получения данных о дорогах, в том числе об их техническом состоянии для рационального планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и их содержанию.

В связи с этим с целью устранения выявленных нарушений главе администрации было внесено представление. По искам прокурора суд обязал орган местного самоуправления провести паспортизацию дорог до 1 июля 2024 года.