Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия15 мая 2023 11:47

В Куркинском районе Тульской области автомобиль СеАЗ опрокинулся в кювет

Пострадавшему водителю оказали медицинскую помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
В Куркинском районе Тульской области автомобиль СеАЗ опрокинулся в кювет

В Куркинском районе Тульской области автомобиль СеАЗ опрокинулся в кювет

Фото: материалы пресс-служб

В Куркинском районе на улице Колхозной поселка Куркино днем 12 мая произошло ДТП. Там примерно в 13:00 автомобиль СеАЗ опрокинулся в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 40-летний мужчина, управляя автомобилем СЕАЗ 11113-02, по предварительной информации, совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - делятся подробностями с областной Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель транспортного средства. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.