В Куркинском районе Тульской области автомобиль СеАЗ опрокинулся в кювет Фото: материалы пресс-служб

В Куркинском районе на улице Колхозной поселка Куркино днем 12 мая произошло ДТП. Там примерно в 13:00 автомобиль СеАЗ опрокинулся в кювет. Об этом сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

- 40-летний мужчина, управляя автомобилем СЕАЗ 11113-02, по предварительной информации, совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - делятся подробностями с областной Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель транспортного средства. Ему оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.