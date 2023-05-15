В микрорайоне Северное Зареченского округа Тулы монтируют уличное освещение Фото: материалы пресс-служб

В Туле в микрорайоне Северное специалисты МКП «Тулагорсвет» монтируют уличное освещение. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Так, там планируют установить 21 опору, 94 светильника и смонтировать 6750 метров питающей линии. Всего в 2023 году на 85 улицах Тулы установят 1078 светильников, 332 опоры и смонтируют 43,1 км питающей линии.

В данный момент работы ведутся по следующим адресам: пос. Трудовой, ул. Володарского д.5, 31, 33, 37, 41; ул. Тимирязева, тротуар от д. 101 до д. 101А; пос. Скуратово, пос. Октябрьский д. 192-238; ул. Рязанская (вдоль ограждения ТГПУ им. Л.Н. Толстого); ул. Водоохранная (д. 29, 31, 32, 33, 34); ул. Овражная, 14,16,18,20, ул. Овражная от ул. 2-й Овражной, д.22 до ул. 3-й Овражной, д.23; пос. Первомайский, ул. Ленина, д.1-24; пос. Матвеевские дачи (разворотное кольцо); д. Ивановка, освещение по деревне и подъездная дорога; пос. Барсуки, от д. 14 по ул. Пролетарской до д. 5 по ул. Микрорайон; д. Барсуки, ул. Прудная (проезд от ул. Клубной); пос. Октябрьский, 13-й проезд; микрорайон «Северное Заречье»; ул. Чмутова, от д. 170А до д.208; Судаково (поле многодетных); ул. Седова, д. 31 детская площадка во дворе; д. Ямны, ул. Тенистая, ул. Виноградная, ул. Абрикосовая; пос. Рассвет, от д. 192 до СНТ «Нива»; ул. Дм. Ульянова (четная сторона, пересечение с ул. Демонстрации); ул. Дм. Ульянова, д. 4Б; п. Молодежный, ул. Центральная; ул. Металлургов, д. 53,55 (детская площадка); п. Торхово (поле многодетных); д. Медвенка, д.79-84; с. Теплое (поле многодетных); Епифанское шоссе (поле многодетных); д. Крюково (поле многодетных); ул. Дм. Ульянова, д. 9; пешеходный переход ул. Фр. Энгельса, 145.

Также работы полностью выполнены по 6 адресам: г. Тула, участок дороги от ул. Шишкина, 28 до ул. Новомосковской, 27; г. Тула, ул. Пузакова, 20; д. Хопилово, ул. Шоссейная; г. Тула, 5-й Пировский проезд; д. Демидовка (остановка); п. Плеханова, ул. Заводская, д. 24.