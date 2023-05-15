Житель Серпухова отправлен на принудительное лечение за изнасилование и убийство 95-летней женщины Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В 2004 году мужчина, проживающий в Серпухове, находился в состоянии алкогольного опьянения и совершил запрещенное уголовным законом общественно-опасное деяние, подпадающее под признаки преступления, предусмотренного п. «а», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Установлено, что 20 мая 2004 года в Ясногорске злоумышленник изнасиловал 95-летнюю женщину, после чего убил её, а затем убил своего 54-летнего соседа по квартире, чтоюбы скрыть ранее совершенные преступления.

С учетом позиции государственного обвинителя мужчину освободили от уголовной ответственности и применили к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.