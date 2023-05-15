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НовостиПроисшествия15 мая 2023 10:20

В Туле на улице Металлургов произошло ДТП с участием легковушки и троллейбуса

Пострадавших нет
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Металлургов произошло ДТП с участием легковушки и троллейбуса

В Туле на улице Металлургов произошло ДТП с участием легковушки и троллейбуса

Фото: соцсети

В Туле на улице Металлургов утром 15 мая произошло ДТП. Там столкнулись автомобиль Kia и троллейбус. Об этом сообщает городской ситуационный центр.

По информации МКП «Тулгорэлектротранс», в 8:41 движение трамваев по улице Металлургов восстановилось. На место оперативно вызвали сотрудников ГИБДД.

В результате ДТП никто не пострадал. По предварительной информации, виновником ДТП является водитель автомобиля.