В Туле на улице Металлургов произошло ДТП с участием легковушки и троллейбуса Фото: соцсети

В Туле на улице Металлургов утром 15 мая произошло ДТП. Там столкнулись автомобиль Kia и троллейбус. Об этом сообщает городской ситуационный центр.

По информации МКП «Тулгорэлектротранс», в 8:41 движение трамваев по улице Металлургов восстановилось. На место оперативно вызвали сотрудников ГИБДД.

В результате ДТП никто не пострадал. По предварительной информации, виновником ДТП является водитель автомобиля.